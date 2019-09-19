النائب العام يزور مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين

بيونس آيروس : واس

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس، مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس في جمهورية الأرجنتين، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث كان في استقباله مدير المركز علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي الكادر التعليمي بالمركز.

وتجول معاليه في أروقة المركز، واطلع على الأقسام والأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز، كما اطلع على الجامع والمدرسة الخاصة بالمركز، والتقى عدداً من الطلاب من مختلف الجنسيات.

وأوضح معالي النائب العام أن المركز يمثل إنموذجاً رائعاً في ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز الصورة الحقيقة لجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار من عناية واهتمام، ورعاية أبناء الجاليات الإسلامية في قارة أمريكا اللاتينية خاصة والعالم عامة.

ونوه معاليه بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تطوير المركز والقيام برسالته على أكمل وجه في نشر الاعتدال والوسطية لهذا الدين القويم، سائلاً الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين في ظل القيادة الرشيدة، وأن يوفق القائمين على هذا المركز.

وفي ختام الزيارة التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.