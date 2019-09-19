الجبير: الاعتداء الآثم على بقيق وخريص امتداد لسياسات إيران التخريبية

جدة : البلاد

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، الخميس، إن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأضاف الجبير أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.

وأردف الجبير قائلا إن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.