الدولية

مقتل 9 إرهابيين في مواجهات مع قوات الأمن بمصر

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1441 هـ      18 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : البلاد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية أثناء مداهمة وكرين، الأول في مدينة العبور شرق القاهرة، والثاني في مدينة 15 مايو جنوب العاصمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم العثور بحوزة العناصر الإرهابية على 6 قطع سلاح آلي، وخرطوشين اثنين، وكمية من مادتي “RSALT و”النترات”، وعبوة متفجرة، وهيكلي عبوات متفجرة.

وأضاف البيان أنه من بين تلك العناصر الإرهابية قيادي بحركة “لواء الثورة” يدعى “محمود غريب قاسم”، ومتورط في حادثتي اغتيال العميد بالقوات المسلحة المصرية “عادل رجائي”، واستهداف كمين شرطة العجيزي بمحافظة المنوفية.

صحيفة البلاد

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