ترامب يعلن “تشديدا كبيرا” للعقوبات على إيران

واشنطن : متابعات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، عن تشديد “كبير” للعقوبات المفروضة على إيران .

ونشر ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “لقد أصدرت توجيهات لوزارة الخزانة الأميركية الآن، لزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أعلنت واشنطن أنها تدرس خيارات الرد على احتمال تورط إيران المباشر في الهجوم على المنشأتين التابعتين لشركة النفط السعودية “أرامكو”، نهاية الأسبوع الماضي.