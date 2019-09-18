ألمانيا ترفض إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن

برلين – وكالات

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس (الثلاثاء)، أن بلادها لا توافق على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم منطقة غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.

وأعلن نتنياهو، في العاشر من سبتمبر الجاري، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات.

وأضاف نتنياهو أن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة، مشدداً على أنه على الجيش الإسرائيلي التواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة.

وأفاد بأنه سيقدم لـ”الكنيست” القادم مشروعاً كاملاً لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، مؤكداً أن مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام لإسرائيل في الشرق الأوسط، وهو ما رفضته أغلب الدول معلنة إدانتها للمشروع التوسعي لدولة الاحتلال في فلسطين.