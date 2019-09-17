نائب أمير حائل يدشن مركز رفاق الإثرائي

حائل ـ البلاد

‏دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مركز رفاق الإثرائي التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل والذي تبرع بتكاليف إنشائه رجل الأعمال زيد بن سالم الصوينع عنه وعن والديه وإخوانه، وفور وصول سموه للمقر قام بجولة على مرافق المركز واطلع على الخدمات التي يقدمها للمستفيدين .

ورعى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الحفل الخطابي الذي بدئ بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمنطقة حائل المهندس سلمان الصوينع كلمة نوه فيها بدعم القيادة الحكيمة للجمعيات الخيرية ومتابعة ومساندة أمير المنطقة وسمو نائبه

مشيداً بتبرع رجل الاعمال زيد الصوينع بتكلفة انشاء المركز بقيمة تجاوزت أربعة ملايين ريال واستعرض مراحل تطور خدمات الجمعية والخدمات التي تقدمها لـ 3700 يتيم ويتيمة وأرملة لهذا العام ثم قدم عرضاً مرئياً يتحدث عن برامج الجمعية ثم القى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد كلمة أكد فيها أن تدشين سمو نائب أمير المنطقة للمركز دلالة على اهتمام حكومتنا الرشيدة بدعم ورعاية الايتام والحرص على تنوع البرامج الإثرائية المقدمة لهم ثم قدم أوبريت إنشادي .

إثر ذلك شهد نائب أمير منطقة حائل توقيع اتفاقيات شراكات بين الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام وعدد من الجمعيات الاجتماعية والخيرية والحرفية بالمنطقة .

وكرم سموه عددا من رجال الأعمال والجهات المساهمة بنجاح فعاليات الأيتام، ثم توالت تبرعات الداعمين للجمعية وعلى رأسها تبرع من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه بمبلغ مائة ألف ريال ثم دشن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن البوابة الالكترونية الشاملة لخدمات الجمعية ( جد بها )والتي تعنى بتوفير خدمات ميسرة للمستفيدين بإجراءات الكترونية مرنة.