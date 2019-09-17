تعليم مكة المكرمة ينفذ خطته الإعلامية

مكة المكرمة ـ أحمد الاحمدي

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال بالتعاون مع الشؤون التعليمية خلال لقائها مع منسقي الإدارات والمكاتب والمدارس اليوم, خطتها الإعلامية لهذا العام, التي تتضمن تفعيل الإعلام التربوي وتفعيل المحتوى الرقمي بما يخدم نواتج التعلم بالشكل الصحيح وفق توجه وزارة التعليم الهادفة لخلق إعلام تربوي مميز يُسهم في نواتج تعلم جيدة.

وتطرق اللقاء إلى التعريف بمفهوم الإعلام التربوي واستراتيجيته والأسس والمنطلقات العامة للمنسق الإعلامي والأعمال الإعلامية للمنسق الإعلامي وكيفية إدارة الحسابات وتفعيلها وصناعة محتوى رقمي مميز والتعامل مع الموقف التعليمي بالطريقة التي تخدمه إعلامياً وترفع مستوى الوعي لدى الميدان التربوي مع الإشارة لبعض التعليمات المهمة للمنسقين الإعلاميين حول العمل الإعلامي والتفاعل مع حسابات الوزارة المعتمدة وامداد الميدان بها.

وشدد اللقاء على أهمية الوعي التام في التعاطي السليم مع الممارسات والمواقف التعليمية وتفعيلها بما يخدم الهدف التربوي كون الإعلام والاتصال شريك وذراع استراتيجي لوزارة التعليم ولابد أن يقوم بدوره وفق أسس منهجية وحوكمة واضحة باتجاهين تبدأ من الوزارة وتنتهي في المدرسة مروراً بإدارات ومكاتب التعليم والعكس صحيح.

كما جرى خلاله التركيز على تفعيل خطط الوزارة التي تنسجم مع ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم.