توقيع 120 عقداً لبرامج الشراكة الدولية والأبحاث بجامعة جدة غدا

جدة : واس

يرعى مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بمقر فرع الجامعة بالفيصلية بجدة غداً توقيع 120 عقداً من البرامج البحثية بالجامعة

للعام الجامعي الجاري 1440- 1441هـ.

وأفاد عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور عمر المغربي أنه سيتم توقيع 20 عقداً من ضمن برامج الشراكة البحثية الدولية والصناعة،

الذي يتضمن وجود شريك من الصناعة لضمان نقل مخرجات هذه المشاريع إلى سوق العمل، وأيضاً مشاركة البحوث العلمية في الجامعة

لتساهم في رفع نسبة الاقتصاد المعرفي في الاقتصاد الوطني، إضافةً إلي توقيع 100 عقد ضمن مشروع برنامج الأبحاث المتميزة في المجالات العلمية التطبيقية المختلفة.

وأشار الدكتور المغربي إلى أن توقيع العقود يأتي ضمن اهتمام وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي

بما يتلائم مع محور الدراسات العليا والبحث العلمي المتضمن تهيئة بيئة تعليمية وبحثية تخصصية ومستقبلية للباحثين والعلماء لإنتاج المعرفة واستثمارها

وتطوير نوعية البحث العلمي في الجامعة بما يتوافق مع سياسات وزارة التعليم في تطوير البحث العلمي في الجامعات السعودية.