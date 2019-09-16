“الشورى” يوافق على مشروع نظام “التبرع بالأعضاء البشرية”

جدة : البلاد

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام «التبرع بالأعضاء البشرية».

كما طالب المجلس وزارة الإعلام بإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بكافة وسائله ومنصاته، ودعا للارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد فعال.

وطالب «الشورى» وزارة الإعلام بمعالجة التداخل في الاختصاصات والمهمات في ما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها، بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشاريع.

وطالب مجلس الشورى، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بالإسراع في تحديد موقع المفاعل «سمارت» ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها، كما طالبها بتضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج.

وطالب «الشورى» مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية.