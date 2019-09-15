نظارات ذكية تساعد على الشفاء من التوحد

القاهرة – هاشم الهاشم

كشفت دراسة أمريكية حديثة النقاب عن أن نظارات جوجل الذكية، يمكن أن تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على فهم تعبيرات الوجه والإشارات الاجتماعية.

وأكد الفريق القائم على الدراسة أنه غالبًا ما يجد الأطفال الذين يعانون من اضطراب النمو، صعوبة في الاتصال بالعين، وتفسير المشاعر الأساسية، ما قد يصعب عليهم التواصل الاجتماعي، بينما اكتشف الباحثين أن ارتداء ما تسمى “النظارات الذكية”، والتي تحتوي على شاشة ومكبر صوت، ساعد الأطفال على فهم المشاعر على وجوه الأشخاص، وتحديدها بشكل أفضل، وفي بعض الحالات، تقليل أعراض مرض التوحد لديهم بشكل طفيف.

ويقول فريق البحث من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا ، إن النتائج التي توصل إليها تظهر أن العلاج عبر نظارات جوجل الذكية أقل تكلفة وأسهل في الوصول، ما قد يساعد على تحسين قوائم الانتظار للمعالجين السلوكيين.

وتحتوي نظارات جوجل الذكية على شاشة صغيرة أعلى العين اليمنى ومكبر صوت، ما يوفر للمستخدمين المعلومات المرئية والصوتية. خلال هذه الدراسة، نظر الباحثون في 71 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، ممن تم تشخيص إصابتهم باضطراب طيف التوحد.

وقام الباحثون ببرمجة تطبيق مع نظارات “Google Glass” لتعليم المشاركين تعبيرات الوجه باستخدام إشارات في الوقت الفعلي. واستخدم 40 طفلًا من المشتركين الجهاز لمدة 20 دقيقة أربع مرات في الأسبوع على مدى 6 أسابيع. وبعد تلك الفترة من الدراسة، لاحظ الباحثون تحسينات في نتائج “SRS-II”، وهو استبيان أكمله أولياء الأمور حول المهارات الاجتماعية لأطفالهم المصابين بالتوحد، ما يعني تحسنًا في أعراض المرض.