مُلتقى رواد الصناعة يناقش احتياجات رواد الأعمال

الدمام – البلاد

تطلق غرفة الشرقية مُمثلة في مجلس شباب أعمال الشرقية اليوم فعاليات مُلتقى «رواد الصناعة2019م»، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل ، ويهدف إلى تحقيق التكامل في القطاع الصناعي وتهيئته ليتناسب مع احتياجات رواد الأعمال من الشباب لأجل تحقيق تنمية صناعية مستدامة ، وذلك من خلال عدد من الجلسات وورش العمل المصاحبة للملتقى.

وأوضح رئيس غرفة الشرقية، عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن المعرض يأتي ضمن رؤية ورسالة الغرفة الهادفة إلى تحفيز ثقافة العمل الحر وتنمية روح الريادة والمبادرة بين شباب الأعمال من أبناء المنطقة، مثمناً رعاية سمو أمير المنطقة للملتقى وحرصه الدائم على دعم كل ما من شأنه أن يكون قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني.

من جانبه رأى رئيس مجلس أعمال الجبيل، فهد بن عبدالرحمن المسحل، أن الملتقى يأتي كأحد المسارات الفاعلة ضمن أدوات وآليات تنفيذ رؤية المملكة 2030م، كونه يرتكز على الشباب وانطلاقه نحو العمل الصناعي، فهو محاولة للكشف عن محاور التّميز لدى هؤلاء الشباب من أبناء المنطقة الشرقية برصد أفكارهم والاستماع إلى رؤاهم المستقبلية فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، مؤكدا أنه فرصة للشباب؛ لزيادة معرفتهم بمنصات الدعم والتمويل وما تفرضه هذه المنصات من معايير للتمويل .

بدوره أفاد رئيس المجلس التنفيذي لشباب أعمال الشرقية، عبدالله بن فيصل البريكان، أن المُلتقى سوف يُسلط الضوء عبـر جلساته والعديد من ورش العمل التي يتضمنها، على أبرز الجهات الداعمة والممولة لريادة الأعمال، إضافة إلى طرح ومناقشة التشريعات ذات العلاقة بريادة الأعمال والتحديات التي تواجه رواد الأعمال ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى أنه يستضيف أكثر من عشرة خبراء ومسؤولين حكوميين متخصصين في ريادة الأعمال حتى يتسنى لرواد الأعمال من الشباب الخروج من المُلتقى وورش العمل المصاحبة له بصورة واضحة وكاملة حول القطاع الصناعي وما هي مستهدفات الدولة فيما يتعلق بتعزيز دور الشباب في الصناعة.

فيما قال أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، إن مُلتقى «رواد الصناعة 2019 م»، يحمل رؤية ورسالة مفادها تنمية دور شباب الأعمال وتحفيزهم على خوض غمار العمل الصناعي، ذلك القطاع الذي يأتي على رأس القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد على استمرارية الغرفة في دعم المكون الشبابي.