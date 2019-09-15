مواجهات نارية هذا الأسبوع من دوري أبطال أوروبا

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران مرة أخرى، إذ ينطلق دور المجموعات في الموسم الجديد سهرة الثلاثاء المقبل.

حامل اللقب ليفربول سيستهل مشوار الدفاع عن البطولة بملاقاة نابولي في إيطاليا، على أرضية ميدانه سان باولو لحساب المجموعة الخامسة.

وقع الفريقان الموسم الماضي في مواجهة بعضهما بدور المجموعات، وحقق كل فريق الفوز مرة على ميدانه بنفس النتيجة (1-0).

بالمجموعة السادسة يصطدم بطل نسخة 2015 برشلونة بمضيفه بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب سانت جيمس بارك.

بينما يحل بطل كأس إسبانيا، فالنسيا، ضيفًا على تشيلسي الإنجليزي في معلقه ستامفورد بريدج بلندن لحساب افتتاحية المجوعة الثامنة والأخيرة.

الأربعاء..

في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى، يرتحل ريال مدريد حامل اللقب في 3 نسخ متتالية بآخر 4 أعوام، إلى العاصمة الفرنسية باريس لمواجهة باريس سان جيرمان.

في المجموعة الرابعة، يستضيف أتليتكو مدريد نظيره يوفنتوس الذي وصل إلى نهائيين بآخر 4 أعوام ولم يُكتب له النجاح في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بقية مباريات الأربعاء للفرق الكبيرة، ستشهد مواجهة بين مانشستر سيتي وشاختار دونتسك في أوكرانيا، توتنهام في ضيافة أولمبياكوس في اليونان.

وسيلعب بايرن ميونيخ أمام جماهيره بملعب أليانز أرينا ضد النجم الأحمر الصربي، فيما سيخوض أتلانتا أول مشاركة له بالبطولة في الأراضي الكرواتية على ملعب دينامو زغرب.