عصير التفاح باللبن لسد الشهية وإنقاص الوزن

حلم الحصول على قوام ممشوق ومتناسق هو حلم يراود الكثير من الفتيات وحتى الشباب المهتمين بجسمهم، فشكل الجسم ومرونة حركته هو رغبة أساسية يحلم أى إنسان بامتلاكها، ولأن اتباع أنظمة الرجيم المختلفة هو أمر يفشل فيه الكثيرون، خاصة مع شعورهم بالجوع الذى غالباً ما يراودهم طوال الوقت، وينتهى بهم أمام طبق الطعام، لذا يعد سد الشهية وعدم الشعور بالجوع هو أمر أساسى يلعب دورًا بارزًا فى الحصول على القوام المرغوب فيه من دون الشعور بالتعب والإرهاق الشديد أثناء فترة الدايت، لذا نقدم لك اليوم طريقة طبيعية لسد الشهية، من دون الاضطرار إلى أخذ أى من الأدوية الطبية، وذلك وفقًا لما ذكر على موقع “Healthy”.
وصفة لسد الشهية:
المكونات:
تفاح.
لبن منزوع الدسم.
طريقة التحضير: