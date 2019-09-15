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لكل فتاة تحلم بجسد رشيق

عصير التفاح باللبن لسد الشهية وإنقاص الوزن

امنية رشادaccess_time16 / محرم / 1441 هـ      15 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

حلم الحصول على قوام ممشوق ومتناسق هو حلم يراود الكثير من الفتيات وحتى الشباب المهتمين بجسمهم، فشكل الجسم ومرونة حركته هو رغبة أساسية يحلم أى إنسان بامتلاكها، ولأن اتباع أنظمة الرجيم المختلفة هو أمر يفشل فيه الكثيرون، خاصة مع شعورهم بالجوع الذى غالباً ما يراودهم طوال الوقت، وينتهى بهم أمام طبق الطعام، لذا يعد سد الشهية وعدم الشعور بالجوع هو أمر أساسى يلعب دورًا بارزًا فى الحصول على القوام المرغوب فيه من دون الشعور بالتعب والإرهاق الشديد أثناء فترة الدايت، لذا نقدم لك اليوم طريقة طبيعية لسد الشهية، من دون الاضطرار إلى أخذ أى من الأدوية الطبية، وذلك وفقًا لما ذكر على موقع “Healthy”.

 

وصفة لسد الشهية:

المكونات:
تفاح.

لبن منزوع الدسم.

طريقة التحضير:

 

– يتم خلط التفاح واللبن فى الخلاط حتى يصبحا مزيجًا متجانسًا.
– تناولى كوب من هذه الوصفة قبل الوجبة الرئيسية، ما يعمل على سد النفس بشكل كبير، وهكذا تناول كميات أقل من المعتادة.
-احرصى على عدم وضع أى من السكريات أو المُحليات فى هذه الوصفة حتى لا تساعدك فى اكتساب المزيد من الوزن.
omneia rashad

كتب بواسطة

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