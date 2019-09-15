المملكة تستعد لأول مشاركة في أولمبياد الأحياء الدولي برومانيا

يستعد فريق الأحياء السعودي لحضور المعسكر التدريبي العملي الأول في جامعة بابيس باليي وذلك بمدينة كالوج نابوكا بجمهورية رومانيا غداً،

والذي سيستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، وذلك استعداداً لمشاركة المملكة الأولى في أولمبياد اليابان 2020.

ويضم الفريق 12 طالباً وطالبة من إدارات التعليم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض والشرقية والأحساء،

يقوم على تدريبهم نخبة من المتخصصين أصحاب الخبرات في أولمبياد الأحياء الدولي، لإعدادهم وتأهيلهم وتحسين كفاءتهم في أعمال مختبرات الأحياء،

وحل المشكلات التي تطرح في أولمبياد الأحياء الدولي 2020 بشكل خاص الذي يقام في اليابان.

ويشمل المعسكر التدريبي العملي الأول 12 جلسة تدريبية، مدة كل منها 8 ساعات بمجموع 96 ساعة تدريبية، إلى جانب إجراء عدد من الاختبارات للوقوف على مستوى الطلاب.

وتحدد اللجنة العلمية للمسابقة 7 مجالات أساسية في علم الأحياء وهي: علم الخلية، وعلم التشريح وفسيولوجي النبات، وعلم التشريح وفسيولوجي الحيوان،

وعلم الوراثة والتطور، وعلم البيئة، وعلم السلوك، وعلم التصنيف، فيما تحدد الدولة المستضيفة للمسابقة كل عام الموضوعات التي تدور حولها أسئلة الجزء العملي، التي تمثل 50% من الدرجة الكلية للاختبار،

وقد حدد أولمبياد اليابان 2020، ثلاثة مجالات لمسابقة هذا العام هي: علم التشريح وفسيولوجي النبات، وعلم التشريح وفسيولوجي الحيوان، وعلم التطور والوراثة (المعلومات الحيوية).

وسيتم خلال التدريب العملي في معسكر رومانيا تغطية هذه المجالات الثلاثة بنسب 20% للوراثة والتطور، و25% لتشريح وفسيولوجي الحيوان، و15% لتشريح وفسيولوجي النبات.