الزراعة تكافح الجراد في الليث

جدة- ياسر بن يوسف

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية تمكنت من معالجة 2000 هكتار في مناطق شملت جازان والليث.

وصرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي بانه نظرا لظهور بقع دبا الجراد الصحرواي بمواقع محدودة حاليا بنطاق إشراف مكتب الوزارة بمحافظة الليث وبدء اعمال المكافحة الفورية للقضاء عليه في مراحله الأولى لضمان عدم انتشاره والقضاء على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية فإن الفرع يهيب أصحاب المواشي والنحل بضرورة الابتعاد فورا عن اي مواقع يشاهد فيها دبا الجراد لاستهدافه من قبل فرق المكافحة. ودعا المواطنين أن يتحملوا مسؤوليتهم لإنجاح مهمة الرش وإيقاف خطر الجراد بضرورة التجاوب مع نصائح الجهات المعنية وإخلاء المناطق المشار إليها بشكل سريع.