ألكاسير عن سبب رحيله “عاملوني بشكل سيء في برشلونة”

قال مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، باكو ألكاسير ، إنه تلقى معاملة سيئة إبان فترته مع فريق برشلونة.

ويستضيف دورتموند نظيره برشلونة على أرضية سانت جيمس بارك سهرة الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آوروبا.

يومية “ماركا” الإسبانية نشرت في عددها الصادر صبيحة اليوم الأحد، مقابلة اللاعب التي تطرق من خلالها للحديث عن المباراة.

وكان ألكاسير (26 عامًا) قد أمضى الموسم الماضي مُعارًا من برشلونة إلى بوروسيا دورتموند، قبل أن يقرر النادي الألماني تفعيل بند الشراء.

إذ أظهر اللاعب مستويات ملفتة للغاية وسجل 19 هدفًا رغم كونه احتياطيًا، وهو ما منحه عقدًا حتى 2023 وبراتب مرتفع.

“إنها المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا وستكون ضد فريق كبير، الملعب سيمتليء، وأنا انتظرها بشغف”، هكذا بدأ ألكاسير حديثه.

وأضاف ألكاسير عن الاحتفال إذا ما سجل في مرمى برشلونة “ساحترم زملائي السابقين”.

وأضاف “لاقيت معاملة حسنة من بعض الناس، وقد كسبوا احترامي لأن كان من المهم أن أراهم يثقوا بي”.

” لكنني أيضًا تعرضت إلى معاملة سيئة من العديد، لم يثقوا بي ولم يظهروا الاحترام”.

وعن ذكرياته في ملعب كامب نو، قال: “مسرور لأنني خضت بعض المباريات هناك، حاولت الاستمرار في المشاركة لكن من الصعب أن تفعل ذلك في وجود لويس سواريز”.