الرياضة

ألكاسير يواجه برشلونة كخصم هذه المرة..

ألكاسير عن سبب رحيله “عاملوني بشكل سيء في برشلونة”

محمد ابو الوفاaccess_time16 / محرم / 1441 هـ      15 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

قال مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، باكو ألكاسير ، إنه تلقى معاملة سيئة إبان فترته مع فريق برشلونة.

ويستضيف دورتموند نظيره برشلونة على أرضية سانت جيمس بارك سهرة الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آوروبا.

يومية “ماركا” الإسبانية نشرت في عددها الصادر صبيحة اليوم الأحد، مقابلة اللاعب التي تطرق من خلالها للحديث عن المباراة.

وكان ألكاسير (26 عامًا) قد أمضى الموسم الماضي مُعارًا من برشلونة إلى بوروسيا دورتموند، قبل أن يقرر النادي الألماني تفعيل بند الشراء.

إذ أظهر اللاعب مستويات ملفتة للغاية وسجل 19 هدفًا رغم كونه احتياطيًا، وهو ما منحه عقدًا حتى 2023 وبراتب مرتفع.

“إنها المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا وستكون ضد فريق كبير، الملعب سيمتليء، وأنا انتظرها بشغف”، هكذا بدأ ألكاسير حديثه.

وأضاف ألكاسير عن الاحتفال إذا ما سجل في مرمى برشلونة “ساحترم زملائي السابقين”.

وأضاف “لاقيت معاملة حسنة من بعض الناس، وقد كسبوا احترامي لأن كان من المهم أن أراهم يثقوا بي”.

” لكنني أيضًا تعرضت إلى معاملة سيئة من العديد، لم يثقوا بي ولم يظهروا الاحترام”.

وعن ذكرياته في ملعب كامب نو، قال: “مسرور لأنني خضت بعض المباريات هناك، حاولت الاستمرار في المشاركة لكن من الصعب أن تفعل ذلك في وجود لويس سواريز”.

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *