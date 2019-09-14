تعاون مشترك بين بريد نجران وجوازات المنطقة

نجران- واس

‏استعرض مدير عام البريد السعودي بمنطقة نجران إبراهيم بن محمد آل جعفر بمكتبه أمس الأول، مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، ومساعده العقيد خالد بن عبدالله العشيوان سبل التعاون المشترك ، وتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة من الجهتين للمستفيدين من المواطنين والمقيمين ،

إضافة إلى الاطلاع على آلية سير عمل بريد “واصل” ومراحل استلام الوثائق من المستفيدين وإنهاء إجراءاتهم من الجوازات بكل يسر وسهولة، وذلك بمناسبة احتفال البريد بمرور عام على تدشين خدمة تجديد الجواز السعودي من خلال مكاتب بريد نجران.

وعبر اللواء السليمان، عن خالص شكره وتقديره لبريد نجران، على ما يقدمونه من خدمات متميزة لخدمة المستفيدين من الجوازات بكل يسر وسهولة وبوقت وجيز .