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التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1441 هـ      14 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

دان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم ، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، بطائرات بدون طيار “درون”.

وشدد معالي الأمين العام على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض لجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية، مؤكدًا وقوف المنظمة مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

صحيفة البلاد

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