استعراض خطة التوجيه بتعليم شرق الدمام

الدمام-حمودالزهراني

استعرض قسم التوجيه والارشاد بتعليم شرق الدمام مؤخراً خطة التوجيه والارشاد ومستجدات لائحة السلوك والمواظبة وقضايا الطلاب وكذلك الخدمات التي تقدمها وحدة الخدمات الارشادية بالقطاع وذلك في متوسطة المعتصم بالله بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني ومدير ادارة التوجيه والارشاد بتعليم الشرقية أحمد الفريدان ومشرفي التوجيه والارشاد ووحدة الخدمات الارشادية جميع المرشدين الطلابيين بمدراس القطاع .

وشهد اللقاء الأول للمرشدين الطلابيين بشرق الدمام الاستماع لتوجيهات مدير المكتب ومدير الإدارة حول أهمية المرشد الطلابي ودورة في العملية التربوية والاجابه على أسئلة واستفسارات للمرشدين الطلابيين ، بعد ذلك قدم مشرف التوجيه والإرشاد الاستاذ محمد المعيبد عرضاً لمؤشرات و خطة التوجيه والارشاد ثم قدم مشرفي الوحدة خطط وخدمات وحدة التوجيه والارشاد ومستجدات لائحة السلوك والمواظبة وقضايا الطلاب .

واستعرض المشاركون مؤشرات الاداء التوجيه والارشاد و الخطة العامة للتوجيه والارشاد ، وضرورة الاهتمام باكتشاف الحالات وكيفية آلية تحويل الحالات لوحدة التوجيه والإرشاد ، والتاكيد على أهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة ورعاية الطلاب ذوي الحاجات وبرنامج” تكافل” الاجتماعي .