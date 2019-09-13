فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبي

دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية ، التي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير ، الذي وصل إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي إن هناك حاجة إلى “إطار عمل عام” للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28.