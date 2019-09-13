فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبي

الإقتصادفرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبي صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1441 هـ 13 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق باريس : وكالات دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية ، التي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير ، الذي وصل إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي إن هناك حاجة إلى “إطار عمل عام” للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28. وطالب بتأسيس “عملة رقيمة عامة” أوروبية. مرتبط