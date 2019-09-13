رئيس الفلبين يدعو المواطنين “لإطلاق النار” على الموظفين المرتشين!

هل بات عقاب المرتشين في الفلبين هو إطلاق النار؟

دعا رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، المواطنين إلى إطلاق النار على الموظفين المرتشين في المصالح الحكومية.

بحسب ما أوردته يومية “مانيلا بولتين” واسعة الانتشار في الفلبين فإن دوتيرتي (74 عامًا) سمح للمواطنين بإرداء المرتشين.

وطلب الرئيس المثير للجدل مواطنيه إلى عقاب الموظفين الذين يطلبون الرشاوي بالضرب على وجوههم بشدة.

أما في حالة إن كان يملك المواطن سلاح، فبإمكانه إطلاق النار على جسد الموظف.

وقال رئيس الفلبين “إن دفعت الضرائب والجمارك والرسوم وغيره، ولا يزال يطالبك هؤلاء الفاسدين بالرشوة، فاضربهم على وجوههم”

“إن كان لديك سلاح، فيمكنك إطلاق النار عليهم بشكل فوري، لكن لا تقتلهم أبدًا، فقد تعرض نفسك للمسائلة القانونية”.

تأتي تلك التصريحات في أعقاب انتشار حالات الفساد في البلاد، والتي شرع الرئيس في التصدي لها بحملة توعوية كبيرة.

وطالب دوتيرتي المواطنين إلى القضاء على ظاهرة الفساد الإداري والرشاوي التي طالت شطر كبير من المصالح الحكومية.

وتولى دوتيرتي رئاسة الفلبين عام 2016، إذ قام بإصلاحات على مستوى البنى التحتية، وحملات واسعة ضد تجارة المخدرات.