انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية بالخارج

وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية الإنتخابات في الخارج ستسمر ثلاثة أيام، ويبلغ عدد مراكز التصويت خارج تونس 302 مركزًا، أما عدد الناخبين فهو أكثر من 38 ألف ناخب.