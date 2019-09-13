القتل تعزيراً لمهرب هيروين والقصاص من قاتل

جدة ـ حفر الباطن ــــ واس

أصدرت وزارة الداخلية امس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة، وجاء في منطوق البيان أنه بفضل من الله تم القبض على المدعو محمد عمران محمد شافي – باكستاني الجنسية – ،عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

كما أصدرت وزارة الداخلية امس بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمحافظة حفر الباطن، وجاء في منطوق البيان أن عبدالرحمن بن علي بن هادي المري ( سعودي الجنسية )، أقدم على قتل مشعل بن عموش بن سليم المطيري ( سعودي الجنسية )، وذلك بضربة بحديدة كبيرة عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده حتى فارق الحياة، وذلك إثر مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.