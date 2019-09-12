وزير الصحة يبحث الفرص الاستثمارية مع رجال الأعمال

الرياض : البلاد

استعرض معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الفرص الواعدة للاستثمار في مجال القطاع الصحي وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

والتقى معاليه أمس الأربعاء – على هامش ملتقى الصحة العالمي – مجموعةً من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي؛ وذلك بهدف دعم مسيرة القطاع الصحي الخاص في التوسع في تقديم الخدمات الطبية على مستوى المملكة.

وجرى الاطلاع على أهم مبادرات الوزارة التي شملت إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية، والتي تختصر عملية إصدار التراخيص إلى دقائق، وكذلك التراخيص الفورية للخدمات المساندة كالصيدليات وخدمات العلاج الطبيعي.

حيث بلغ عدد الممارسين الصحيين الذي أصدرت لهم الوزارة تراخيص ممارسة أكثر من 50 ألف ممارس صحي، وأكثر من 5 آلاف موافقة مبدئية لمزاولة النشاط، وما يزيد عن 450 ترخيص نهائي.

كما استعرض الحضور برنامج التقييم الذاتي الذي أطلقته الوزارة حديثاً، والذي يعدّ نقلة نوعية في تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية.

وقد شدد وزير الصحة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودوره الأساسي في التنمية، وحرص الوزارة على إطلاق المبادرات التي تكفل نمو القطاع، والتزامها بتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى للقطاع الصحي وجعلها أكثر جاذبية، ورفع مرتبة المملكة في تنافسية الأعمال إلى مصاف الدول الأكثر تطوراً.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أهم المعوقات في القطاع وفرص التطوير، وأهمية تعزيز قنوات التواصل القائمة مع الوزارة.