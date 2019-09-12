وزير الصحة: مهتمون بالاستفادة من الابتكارات وفق رؤية

2030 الرياض ـ البلاد

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس خلال “ملتقى الصحة العالمي2019” في نسخته الثانية، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض اهتمام الصحة بالقطاع الخاص، والتزامها التام بتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى للقطاع الصحي وجعلها أكثر جاذبية، والعمل على رفع مرتبة المملكة في تنافسية الأعمال إلى مصاف الدول الأكثر تطوراً. وتابع أن الصحة تولي جلّ اهتمامها لتحقيق الاستفادة القصوى من الممكنات والابتكارات الصحية،

ومنوهاً أن رؤية 2030 في القطاع الصحي تركز على أهمية الرعاية الصحية ونموذج الرعاية الصحية، والصحة في كل السياسات، التي تعتمد بشكل كبير على الابتكارات. ولفت النظر إلى أن أهم ركائز المؤتمر هو التوعية عن ريادة الأعمال في القطاع الخاص بمشاركة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث استحدثت الصحة إدارة تعنى بذلك ومخصصة لدعم ريادة الأعمال، مبينا أن الوقاية تعد أحد الاهتمامات التي توليها الصحة للمواطن من خلال رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أنه تم إنشاء المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بالإضافة إلى إستضافة المملكة للمؤتمر العالمي لسلامة المرضى، وأن الصحة تواجه تحديات صحية، حيث إن ما يقارب 14 سنة من متوسط عمر الفرد يتم فقدانها بسبب المخاطر الصحية.

وأضاف أن الصحة عمدت إلى إعادة هيكلة داخلية شملت تأسيس مهام لتنمية الاستثمار الصحي وإطلاق برامج التراخيص الإلكترونية الذي اختصر عملية إصدار التراخيص إلى دقائق، مشيرا إلى أن إطلاق نظام التقييم الذاتي للمنشآت الخاصة، والتوسع في برنامج شراء الخدمة من القطاع الخاص، وتجديد عقود خصخصة مراكز غسيل الكلى، والانتهاء من ترسيات إسناد مهام الرعاية الممتدة الرعاية المنزلية والرعاية التلطيفية للقطاع الخاص، كأحد أهداف الصحة في زيادة مساهمة القطاع الصحي الخاص، معداً دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بمزيد من الإهتمام كونها الدافع الرئيس للاقتصاد الوطني.

يذكر أن المملكة تعد أكبر سوق لمصنعي الأجهزة الطبية ومقدّمي الخدمات والتجار والموزّعين من جميع أنحاء العالم.