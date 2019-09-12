تأجيل محاكمة منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا

البلاد : وكالات

أعلن قاض في نيوزيلندا اليوم الخميس تأجيل محاكمة المتهم بقتل 51 شخصا في هجوم استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش في مارس الماضي، لكي لا تتزامن المحاكمة مع شهر رمضان.

وأعرب كثير من ضحايا الهجومين في نيوزيلندا عن مخاوفهم إزاء تحديد يوم الرابع من مايو المقبل لبدء المحاكمة التي تستمر لستة أسابيع، حيث يتزامن الموعد مع شهر رمضان.

وقال القاضي كامرون مانيرز في بيان اليوم الخميس إنه تقرر أن تبدأ محاكمة برنتون تارانت بالمحكمة العليا في كرايستشيرش في الثاني من يونيو المقبل.

وكان تارانت 28 عاما نفى في يونيو الماضي ارتكاب التهم الموجهة إليه، والتي تشمل الارهاب و 51 اتهاما بالقتل و 40 بمحاولة القتل.