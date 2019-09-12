المحليات

القتل تعزيراً لمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1441 هـ      12 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك – البلاد

أصدرت وزارة الداخلية أمس ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، وجاء في منطوق البيان ، أنه بفضل من الله تم القبض على المدعو محمد بن مطلق بن سليمان العطوي -سعودي الجنسية-، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

صحيفة البلاد

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