القتل تعزيراً في مهرب هيروين بجدة

المحلياتالقتل تعزيراً في مهرب هيروين بجدة صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1441 هـ 12 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في محافظة جدة على المدعو محمد عمران محمد شافي – باكستاني الجنسية، بتهمة قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر. وأسفر التحقيق مع المدعو عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة ليصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. مرتبط