القتل تعزيراً في مهرب هيروين بجدة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في محافظة جدة على المدعو محمد عمران محمد شافي – باكستاني الجنسية، بتهمة قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر.

وأسفر التحقيق مع المدعو عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة ليصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً،

وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.