رئيس قبرص يستقبل وزير الخارجية ويستعرضا العلاقات الثنائية

نيقوسيا : واس

استقبل فخامة رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس، في القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي وصل إلى جمهورية قبرص في زيارة رسمية.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته وتمنياتهما لفخامته ولحكومة وشعب قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية.

ونوه معاليه خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وكان معاليه قد التقى، خلال الزيارة، معالي رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، حيث جرى استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معاليه، بمقر وزارة الخارجية القبرصية، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

رافق معاليه، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.