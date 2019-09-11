السديس: مواقف المملكة ثابتة وراسخة إزاء القضية الفلسطينية

جدة : البلاد

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بموقف المملكة العربية السعودية الراسخ إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد معاليه على موقف القيادة الرشيدة الثابت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه -ومن بعده أبناؤه في الذود عن القضية الفلسطينية وصولاً إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

كما بين معاليه حرص قيادة المملكة على الدعم اللامحدود للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، وهذا ما عهد عن القيادة -حفظها لله -موضحاً أن الموقف السعودي الجديد والمتجدد في نصرة القضية هو أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة وشعبها.

وأضاف معاليه: إن للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وقفات ثابته في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشاد معاليه ببيان الديوان الملكي موضحاً أنه يدعم جهود أشقائنا الفلسطينيين ويستنكر ويدين ويرفض كافة الإجراءات والممارسات غير المشروعة.