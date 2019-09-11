الرئيس التركمانستاني يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

عشق آباد : واس

استقبل فخامة رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، في القصر الرئاسي بعشق آباد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لجمهورية تركمانستان حكومةً وشعباً بدوام الرقي والتقدم والازدهار.

وقدم فخامة رئيس جمهورية تركمانستان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وأشاد فخامته بعمق العلاقة بين البلدين حيث كانت المملكة العربية السعودية أول بلد يزوره بعد انتخابه رئيسًا لجمهورية تركمانستان.

وقد جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.

كما اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالسيد رشيد مير يدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان والسيد مامدخان تشاقيف نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن مجالي الصناعة والاتصالات والسيد مراد غلدي مير يدوف نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن مجالي النفط والغاز في جمهورية تركمانستان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان.

كما زار سموه المتحف الوطني في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، وقد حضر هذه الزيارة الرسمية من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية تركمانستان خالد بن فيصل السحلي ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد الخضيري.