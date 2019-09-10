بريطانيا تدين دعم إيران لنظام الأسد وميليشيا الحوثي الارهابية بالأسلحة

لندن : وكالات

أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تفريغ طهران حمولة النفط من على متن السفينة أدريان داريا الى نظام سوريا.

وقال في بيان رسمي اليوم “لقد أظهرت إيران تجاهلًا تاماً لتأكيداتها بخصوص السفينة أدريان داريا 1″، مؤكداً إن بيع النفط لنظام الأسد الوحشي هو جزء من نمط سلوك الحكومة الإيرانية الذي يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي بما في ذلك تزويد المتمردين الحوثيين بالأسلحة بشكل غير قانوني في اليمن، ودعم الإرهابيين في حزب الله، ومحاولاتها الأخيرة لاختطاف سفن تجارية تمر عبر الخليج”.

وأشار في ختام البيان الى رغبة بلاده في إخراج طهران من عزلتها الدولية، مؤكداً إن الطريق الوحيد للقيام بذلك يكمن في إلتزام النظام الإيراني بتعهداته والإمتثال للنظام الدولي القائم على القانون.