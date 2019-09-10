بدر بن سلطان يوجه بوضع حلول عاجلة لمشاكل أهالي الجموم

مكة المكرمة : البلاد

وقف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ميدانيًا على مشكلة تضرر أهالي محافظة الجموم، من دخول الشاحنات إلى شوارع المحافظة ، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي.

وخلال الزيارة التقى سموه عددًا من الأهالي، واستمع لشكواهم وملاحظاتهم، حيث وجه بتشكيل لجنة تحت إشراف الإمارة وبعضوية عدد من أهالي المحافظة وأمانة العاصمة المقدسة وإدارة المرور والمحافظة وفرع وزارة النقل بالمنطقة، لمناقشة المقترحات ودراسة الحلول، على أن يتم الرفع لسموه بالنتائج بشكل عاجل.

وكان أهالي محافظة الجموم قد أبدو تذمرهم من دخول الشاحنات إلى شوارع المحافظة، الأمر الذي نتج عنه تضرر الطبقة الإسفلتية للشوارع والزحام المروري ،إضافة إلى الحوادث المرورية.