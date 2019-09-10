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البرلمان العربي يؤكد ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية

صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1441 هـ      10 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : متابعات

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي تستوجب وحدة الموقف العربي والتصدي بحزم للاعتداءات الآثمة والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

وقال الدكتور السلمي في تصريح على هامش مشاركته في أعمال الدورة (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقدة اليوم في القاهرة إن البرلمان العربي يعمل حاليًا على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، مجددًا دعم البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية، حيث أن شعار دورة انعقاد البرلمان العربي ووثائقه هي “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”.

صحيفة البلاد

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