خطوات بسيطة ومكونات سهلة تساهم في ترطيب شفتيك تعرفي عليها

تعانى بعض الفتيات من تشقق الشفاه، لأسباب مختلفة منها أسباب صحية، الأمر الذى يسبب الشعور بالقلق والإزعاج، ولهذا تلجأ الفتاة لاستخدام بعض المستحضرات التى قد لا تحدث نتائج إيجابية، ولهذا نتعرف فى التقرير على وصفة طبيعية لترطيب الشفاه، وفقاً لما ذكره موقع “treehugger” .
وصفة طبيعية لترطيب الشفاه:
مرطب الشفاه بالنعناع والشيكولاتة
المكونات :
– 1 ملعقة كبيرة من شمع العسل أو شمع العسل المبشور.
– قطرة من زيت جوز الهند.
– 1/2 ملعقة كبيرة زبدة الشيا.
– 1/2 ملعقة كبيرة زبدة الكاكاو.
– 1/2 ملعقة صغيرة عسل.
– 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو .
– 1/8 ملعقة صغيرة زيت فيتامين (ه) أو 2 كبسولة من فيتامين E كبسولة.
– 3 قطرات من زيت النعناع.
الخطوات :
– ضعى زبدة الشيا والكاكاو في وعاء صغير أو غلاية، ثم ضيفى زيت جوز الهند، وضعيه على درجة حرارة خفيفة لمدة 20 دقيقة مع التحريك من حين لآخر.
– ضيفى شمع العسل مع التقليب جيدا، وبعد ذوبان شمع العسل تمامًا، قومى بإزالة الخليط من البوتاجاز، وضيفى الزيت العطري والعسل وفيتامين E ومسحوق الكاكاو.
– وبعد دمج كل شىء على نحو سلس، أنقلى إلى أنبوب بلسم الشفاه أو القصدير، وأتركيه لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك أفركيه بيدك وضعيه على الشفاه.