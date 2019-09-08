خطوات بسيطة ومكونات سهلة تساهم في ترطيب شفتيك تعرفي عليها

– 1 ملعقة كبيرة من شمع العسل أو شمع العسل المبشور.

– قطرة من زيت جوز الهند.

– 1/2 ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

– 1/2 ملعقة كبيرة زبدة الكاكاو.

– 1/2 ملعقة صغيرة عسل.

– 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو .

– 1/8 ملعقة صغيرة زيت فيتامين (ه) أو 2 كبسولة من فيتامين E كبسولة.

– 3 قطرات من زيت النعناع.

الخطوات :

– ضعى زبدة الشيا والكاكاو في وعاء صغير أو غلاية، ثم ضيفى زيت جوز الهند، وضعيه على درجة حرارة خفيفة لمدة 20 دقيقة مع التحريك من حين لآخر.

– ضيفى شمع العسل مع التقليب جيدا، وبعد ذوبان شمع العسل تمامًا، قومى بإزالة الخليط من البوتاجاز، وضيفى الزيت العطري والعسل وفيتامين E ومسحوق الكاكاو.

– وبعد دمج كل شىء على نحو سلس، أنقلى إلى أنبوب بلسم الشفاه أو القصدير، وأتركيه لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك أفركيه بيدك وضعيه على الشفاه.