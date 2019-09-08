استقالة وزيرة العمل البريطانية اعتراضا على سياسة جونسون

لندن : وكالات

قدمت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية امبر راد استقالتها من منصبها اعتراضا على سياسة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاه قضية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقالت راد في رسالة استقالتها انها قبلت الانضمام لحكومة جونسون لانها رأت بأن وضع خيار الخروج دون اتفاق على طاولة المفاوضات سيكون وسيلة لتحقيق اتفاق جديد مع الاتحاد الاوروبي.

وذكرت انها اقتنعت اخيرا بأن الخروج بالاتفاق لا يشكل هدفا رئيسا لدى الحكومة مؤكدة أن سياسة الحكومة تركز بقوة على الخروج دون اتفاق ولا تولي التوصل لاتفاق للخروج نفس القدر من الأهمية.

وتشكل استقالة راد ضربة جديدة لرئيس الوزراء بعد استقالة شقيقه وزير الدولة للأعمال جو جونسون من منصبه الخميس كذلك اعتراضا على سياسة الحكومة تجاه بريكست.