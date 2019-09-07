قرقاش: الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها للحوار اليمني

البلاد : متابعات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ، أن بلاده تقف مع السعودية في دعوتها للحوار بين الأطراف اليمنية، كما وقفت معها في دعوتها للحسم، مشدداً على أن التحديات المشتركة التي تواجه البلدين في أيد سعودية أمينة.

وقال قرقاش، عبر تغريدة بحسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم (السبت)، : «تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة».

وأضاف: «التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدٍ سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم».