ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بخدمات الحجاج

واقادوقو-موروني- واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي بمكتبه في مقر السفارة بالعاصمة واقادوقو، الحجاج البوركينيين المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج 1440 هـ.

وعبر الضيوف عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الاستضافة الكريمة، التي مكنتهم من أداء فريضة الحج، سائلين الله العلي القدير- أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

كما استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1440 هـ.

وقدم الضيوف خلال اللقاء شكرهم للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا على الخدمات الجليلة التي تقدمها لضيوف بيت الله الحرام، كما أشادوا بنجاح موسم الحج، سائلين الله العلي القدير ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.