أمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية في الاعتداء على موظفة فندق

البلاد : متابعات

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية في واقعة اعتداء شاب على موظفة فندق بمحافظة صبيا، لافتًا إلى أنه سيُتابع باستمرار كل المستجدات بالحادثة .

ويأتي هذا التوجيه بعد أن سارعت النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق في قضية اعتداء شاب على موظفة تعمل في أحد فنادق محافظة صبيا بمنطقة جازان.

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر اعتداء رجل ملتحٍ على امرأة في مكتب الاستقبال في فندق بصبيا؛ ما تسبب في حالة من التذمر والغضب بين المواطنين الذين طالبوا بسرعة التحقيق في الواقعة ومحاسبة الجاني.