رونالدو يُرّشح 4 لاعبين للمنافسة على الكرة الذهبية مُستقبلًا

رشّح مهاجم يوفتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، 4 لاعبين للمنافسة على الكرة الذهبية بعد اعتزاله كرة القدم.

بحسب ما نشره موقع “البطولة” المغربي نقلًا عن قائد المنتخب المغربي مهدي بن عطية، فإن ثمة حديث جمعه مع رونالدو.

وتزامل اللاعبان بنادي يوفنتوس الموسم الماضي إذ جمعت بينهما علاقة طيبة، ودارت بينهما الكثير من الأحاديث، كان هذا من ضمنهم.

وأخبر رونالدو بن عطية بهوية اللاعبين المتوّقع صعودهم على منصة الكرة الذهبية، عقب اعتزاله وميسي كرة القدم.

ورّشح الهدّاف التاريخي للمنتخب البرتغالي، كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا، البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسيين عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي.

لم يسبق لأي منهم الفوز بالجائزة التي ظفر بها رونالدو وميسي في خمس مناسبات لكل منهما، برقم قياسي غير مسبوق.

وسيصعد الأسطورتان مرة أخرى هذا العام للمنافسة على جائزتي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم “ذا بيست”.