“داعش” يتصدع.. البغدادي مريض وخلافات تربك التنظيم

البلاد – وكالات

دبت الخلافات داخل تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي بدأ يتصدع منذ فترة ليست بالقصيرة، بعد الضربات المتوالية عليه من قبل التحالف الإسلامي، ماجعل قياداته في حالة توهان وخلاف دائم.

وما زاد من حدة الخلاف في صفوف المليشيات الإجرامية، هو مرض زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المجلس القضائي، أمس (الخميس). وذكرت أن “مقرباً من الإرهابي الملقب أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، كشف أن الأخير يعاني من مشاكل صحية كبيرة”.

ونسبت الوكالة إلى مجلس القضاء الأعلى قوله: “إن المقرب من الإرهابي البغدادي كشف أيضاً عن خلافات داخل التنظيم”.

وعرض القضاء العراقي اعترافات رباح علي إبراهيم علي البدري ابن عم زعيم تنظيم داعش البغدادي، إذ روى في معرض اعترافاته أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب ‏أبرز ما دار بينه وبين ابن عمه.

وقال ابن عم البغدادي: “أخبرته أن هناك خلافات حادة عصفت بالتنظيم سببها اختفاؤك ‏أو تأخر ظهورك على الساحة، حتى إنه في إحدى ‏المرات حين كنا متواجدين في أحد المساجد خرج أحد المقاتلين التونسيين وقال: لا يوجد ‏خليفة؟ متسائلاً بصوت عال: أين الخليفة؟”.‏

ونوه بأن “البغدادي أخبرني بالنص بأننا غرقنا بالأشخاص الذين يعملون ضدنا، وإنه كان ‏على علم بكل ما يحدث. هذه الخلافات أخذت تشتد حتى تطور الأمر ليصل إلى مرحلة ‏انقلاب قادة إرهابيين، أجانب وعرب”.

وبين رباح أن “البغدادي بان عليه التعب والإرهاق وعلامات التقدم في السن، وكان يعاني ‏من ألم نتيجة للعملية الجراحية التي أجراها في أذنه اليسرى في منطقة البوكمال السورية “.‏

وأضاف: “لم يكن البغدادي بعيداً عن منطقة شعفة السورية حيث استغرقنا من الوقت للوصول ‏إلى المكان الذي كان يمكث فيه من 10 إلى 15 دقيقة من مكان تواجده لحين الوصول إليه، ما ‏يدل على أن المكان لم يكن بعيداً أو خارج المنطقة على الأقل”.‏