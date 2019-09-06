أردوغان يبتز أوروبا: الدعم أو فتح أبواب المهاجرين

أنقرة – وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس (الخميس)، أن تركيا قد تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين، ما لم تتلق دعما دوليا كافيا للتعامل مع اللاجئين السوريين. وقال في كلمة ألقاها بأنقرة: ” إن تركيا عازمة على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بالتعاون مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر الجاري، لكنها مستعدة للتحرك منفردة إذا اقتضى الأمر”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تستعد لإعادة توطين حوالي مليون من إجمالي 3.65 مليون سوري في المنطقة الآمنة. وأضاف: “سنضطر إلى فتح البوابات. لا يمكن إجبارنا على تحمل هذا العبء وحدنا”. وأبلغ مسؤول تركي كبير، مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أن أنقرة باتت مستعدة لتطبيق الاتفاق مع واشنطن بشأن إقامة منطقة آمنة في سوريا “بدون تأخير”، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

واتفقت الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق السورية، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.