نائب أمير مكة يناقش التحول الرقمي في إمارة المنطقة

جدة- ياسر بن يوسف

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الأمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في إمارة المنطقة.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق (ريادة) خالد الغملاس، ومسؤولي برنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر)، ومركز المعلومات الوطني، وشركة العلم لأمن المعلومات، جرى استعراض الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي بإمارة منطقة مكة المكرمة بما يحقق التسهيل على المواطنين والمقيمين والزوار ، وخطوات تطبيق الحكومة الالكترونية وصولاً لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة وتفعيل واستثمار التقنية، إضافة لتطوير الأداء والرقابة.

من جهة أخرى استقبل سموه في مقر الإمارة بجدة، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، يرافقه عدد من أعضاء فريق “كُن عوناً” التطوعي واستمع إلى نبذة عن الأعمال التي نفذها الفريق خلال موسم حج العام الماضي، إذ قدّم قرابة 6 آلاف متطوع ومتطوعة خدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وكذلك المنافذ والمواقيت والطرق.