سفير خادم الحرمين لدى جوبا يزور الأمانة العامة للمجلس الإسلامي بجنوب السودان

البلاد : متابعات

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب السودان المقيم في الخرطوم علي بن حسن بن جعفر مقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي بجنوب السودان.

وكان في استقباله مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الإسلامية الشيخ جمعة سعيد علي، والأمين العام المكلف للمجلس الإسلامي الشيخ عبدالله برج روال.

واستمع السفير بن جعفر خلال الزيارة إلى نبذة تعريفية حول أوضاع المسلمين في البلاد ،والمشروعات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الإسلامي منذ بداية هذا العام، كما استمع إلى شرح مفصل حول المشروعات التعليمية ،الصحية، الدعوية والإنسانية التي يقدمها المجلس الإسلامي.