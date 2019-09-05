الشؤون الإسلامية تشارك في معرض الكتاب الدولي بإندونيسيا

جاكرتا : واس

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في المعرض الدولي للكتاب بجمهورية إندونيسيا، الذي يقام خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري.

وتأتـي مشاركة الوزارة بعرض عددٍ كبيرٍ من إصداراتها العلمية، وذلك انطلاقاً من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف؛ من خلال الكتاب والنشر والتأليف، إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دُور نشر ومراكز علمية، فضلاً عن الجهات الحكومية داخل المملكة أو خارجها في كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام والدعوة بشكل خاص.

كما يتضمن جناح الوزارة عرضًا لجميع إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من القرآن الكريم وترجمة معانيه وبعدة لغات عالمية.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز بن محمد الحمدان؛ أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تشارك في المعرض هذا العام بجناح متميز يعرض إنجازات الوزارة في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعرض إصدارات الوزارة العلمية في مختلف العلوم الإسلامية؛ لاطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم.