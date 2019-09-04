مصرع مواطن سقط به «بلدوزر» من فوق جبل عفف

جدة- ياسر بن يوسف

لقي مواطن مصرعه مساء اليوم بعد انجراف بلدوزر كان يقوده على مشارف جبل عفف جنوب شرق محافظة اضم

وفي التفاصليل اورد المتحدث للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ان فرق الانقاذ التابعة لمدني اضم باشر مساء اليوم بلاغ وارد لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة مفاده سقوط معدة ثقيله من نوع بلدوزر مجنزر من على احد القمم الجبلية الواقعة جنوب شرق محافظة اضم ٤٠كم تقريا عن المحافظة

واضاف ” مع وصول الفرق لاقرب نقطة من موقع الحادث والتي تبعد قرابة ١٠كم عن انجراف المعدة الثقيلة عاودة الفرق سلك طرق بديله عن طريق عربات الانقاذ ذات الدفع الرباعي للوصول الى اقرب نقطة ممكن الوصول اليها في ضل التضاريس الجبلية الوعرة في محيط الحادث .

وتابع ” بان الفرق تمكنت من النزول الى نقطة توقف المعدة بعد انجرافها ممشطة المنطقة بحثا عن قائدها مستخدمه في عمليات النزول حبال الانقاذ والسلالم اليدوية .

واشار ” تم العثور على قائد المعدة على بعد امتار منها بعد ان غطته كميات من الصخور المنجرفة من على قمة جبل عفف نتيجة تدحرج البلدوزر الى قاع المرتفع الصخري لمسافة تصل الى ١٠٠م تقريبا .

واكد ” انه تم انتشاله عن طريق الفرق بعد ان فارق الحياة نتيجة الحادث ، وتم نقله الى المستشفى وتسليم الحادث بكافة حيثياته لجهة الاختصاص . داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته