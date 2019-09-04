عبور 18 مليون مركبة مداخل مُدن المملكة خلال أغسطس

جدة : واس

سجلت معدلات الحركة المرورية لمداخل مدن المملكة الرئيسة لشهر أغسطس 2019م، عبور أكثر من 18 مليون مركبة من المنافذ البرية، حيث رصدت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل السعودية مرور 2.7 مليون مركبة على منافذ العاصمة الرياض بمعدل 88 ألف مركبة يوميًا، بمتوسط سرعة بلغ 104 كيلومترات في الساعة، فيما سجلت مداخل الدمام مرور 1.5 مليون مركبة بمعدل 48 ألف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة بلغ 101 كيلومتر في الساعة.

وشهدت مكة المكرمة عبور 5 ملايين مركبة على مداخلها بمعدل 161 ألف مركبة يوميًا، بمتوسط سرعة بلغ 118 كيلومترًا في الساعة، فيما عبرت مداخل المدينة المنورة 1.3 مليون مركبة بمعدل 42 ألف مركبة يوميًا، بمتوسط سرعة بلغ 80 كيلومترًا في الساعة، بينما سلكت مداخل القصيم 1.3 مليون مركبة بمعدل 41 ألف مركبة يوميًا بمعدل سرعة بلغ 80 كيلومترًا في الساعة.

أما محافظة جدة فقد شهدت الرقم الأعلى لعبور المركبات على مداخلها إذ بلغت 5.2 مليون مركبة بمعدل 167 ألف مركبة يوميًا، بمتوسط سرعة بلغ 103 كيلومترات في الساعة، في حين شهدت مداخل الحدود الشمالية عبور 444 ألف مركبة بمعدل 14 آلاف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة بلغ 90 كيلومترًا في الساعة، كما شهدت مداخل الباحة عبور حوالي 1.1 مليون مركبة بمعدل 35 ألف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة بلغ 75 كيلومترًا في الساعة.