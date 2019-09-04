أبرز صفات الشخص السيكوباتي فاحذر عند تعاملك معه

يصاب بعض الأشخاص بمرض نفسي ويسمى ” بالشخصية السيكوباتية ” وهم يتصفون بمجموعة من الصفات من الأفضل معرفتها تجنبا للتعامل معهم، لأنهم لا يرون أنفسهم مذنبين على الإطلاق، لذلك نقلا عن موقع” ideaspots ” إليكم أبرز صفات الشخص السيكوباتي وهي كالآتي:

لا يستطيع الشخص السيكوباتي الشعور بالذنب، لأنه لا يعترف بالخطأ أو الاعتذار عن أخطائه في إطلاق الأحكام، وعند تعرضه للضغط قد يعترف بارتكاب خطأ، ولكن يتلاعب بالآخرين، لتجنب العواقب, ويمكن للشخص السيكوباتي قلب الاتهامات الموجهة إليه على الشخص الذي قام بتوجهيها له أولا ليجعله يعتقد أنه قاس أو ظالم ، وقد يبدأ الضحية بالتردد عند الرغبة في الحديث عن أية مشاكل .

يجعلك تصدق ما يريده هو

هذا النوع من الشخصيات يستخدمون العواطف و المشاعر في محاولة السيطرة على عقل الآخرين، ولا يمنحهم الفرصة ليفكروا فيما يقول، ويجعلهم يصدقون كل شيء يقوله من خلال استغلال المشاعر و الكلام العاطفي.

عاجز عن الحب

يعجز السيكوباتي عن إقامة علاقات عاطفية أو متبادلة مع الاخرين , وذلك لعجزه عن الإحساس بمشاعرهم , أو انفعالاتهم و مشاكلهم , فهو عاجز عن حب الآخرين و الاستقرار في أي شيء.

محب للسيطرة

لشخص السيكوباتي من الشخصيات الذين يستخدمون العواطف و المشاعر في محاولة السيطرة على عقل الآخرين , ولا يمنحهم الفرصة ليفكروا فيما يقول , ويجعلهم يصدقون كل شيء يقوله من خلال استغلال المشاعر و الكلام العاطفي.

محبط

دائما يشعر صاحب الشخصية السيكوباتية بالإحباط الشديد إذا ما وقف عائق أمامه , كما يكون عاجزا عن السيطرة على نفسه , لأن الشخص السوي يستطع ضبط نفسه , و السيطرة عليها , بعكس السيكوباتي الذي لا يتعلم من خبراته السابقة .