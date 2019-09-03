نائب أمير مكة يقف على إحصاءات منتجات وزارة الإسكان ويستعرض مشروعات الكهرباء

جدة- ياسر بن يوسف

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تخلله استعراض لأعمال ومشاريع الوزارة بالمنطقة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على إحصاءات عن منتجات وزارة الإسكان في محافظات المنطقة، من بينها إنشاء 12 مشروعًا سكنياً ضمن خطة لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، وقد بلغ عدد الوحدات السكنية في تلك المشروعات حوالي 52,611 وحدة على مساحة إجمالية 11,608,164 مترا مربعا، كما استعرض سموه خطة الوزارة الخاصة بمبادرة الإسكان التنموي والهادفة لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة، بأنها الأكثر حاجة من المواطنين، مثل المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على جانب توفير الأراضي المجانية للمستفيدين في منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، حيث تضم 13 مخططاً سكنياً للأراضي المجانية، توفر أكثر من 28 ألف قطعة أرض متاحة للمواطنين المسجلين في قوائم الدعم السكني، وقد بدأت عمليات التسليم في هذه المخططات، كما يمكن للراغبين استكمال اجراءات الحجز من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لموقع سكني.

من جهة أخرى تسلم سموه تقريراً عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم الحج واستمع لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة رئيس القطاع الغربي للشركة المهندس عبدالسلام العمري إلى شرح عن محتوى التقرير، ومناقشة الاستعدادات واستعراض المشروعات الجاري تنفيذها التي ستسهم في مجابهة الأحمال المتوقعة في موسم حج العام القادم إضافة إلى الخطة العشرية للشركة في المنطقة ومحافظاتها.