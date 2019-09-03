تغطية صيانة المكيفات في المدارس بقيمة 330 مليون ريال

جدة : البلاد

أنهت وزارة التعليم تغطية 13,656 مبنى مدرسي بعقود صيانة أجهزة التكييف بقيمة إجمالية بلغت 330 مليون ريال، إلى جانب توزيع ميزانيات تشغيلية لمديري المدارس غير المغطاة بعقود صيانة للاستفادة منها في صيانة أجهزة التكييف.

وتُجري وكالة المشاريع والصيانة طرح وترسية عقود جديدة لتغطية 5295 مبنى مدرسيًا تقدر قيمتها بـ135 مليون ريال، حيث كان خلال العام المالي الحالي 2019 تأمين 90,000 مكيف بقيمة إجمالية تجاوزت 190 مليون ريال لاستبدال المكيفات التالفة.

ودعت التعليم جميع إداراتها في استثمار الميزانية التشغيلية للمدرسة بما يحقق أهدافها، ويضمن التطوير المأمول الذي تسعى لتحقيقه، ويسهم في تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة.